Dübendorf klammert sich an den Strohhalm

Eigentlich dachten am Sonntagnachmittag alle, der Fall sei klar: Dübendorf muss gegen Franches-Montagnes möglichst hoch gewinnen, um am Dienstag im abschliessenden Direktduell in Frauenfeld überhaupt noch eine Chance auf den Klassenerhalt in der höchsten Amateurliga MHL zu haben.

«Jetzt gibts nur noch etwas: all in», sagte Dübendorfs Assistenztrainer Christian Krähenbühl vor der Partie gegen die Jurassier. Er hatte in den Mannschaftschat den Spruch «Glaube an das Unmögliche, und das Unmögliche wird möglich» geschrieben – wie einst Ralph Krüger, als er Nationalcoach war.