Die Riders brauchen noch einen Sieg

Die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti brauchen noch einen Sieg, um den Klassenerhalt in der Frauen-NLA ­sicherzustellen. In der Playout-Serie gegen Waldkirch-St. Gallen führen die Oberländerinnen dank dem 10:2-Heimerfolg am Sonntag 3:2. Sieben verschiedene Spielerinnen trugen sich in die Torschützenliste ein, Michelle Schär, Annina Faisst und Hana Polakova trafen jeweils doppelt.