Der FC Uster macht's wie ein Pferd

«Ein Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss», sagte Usters Trainer Etienne Scholz nach dem sicheren 2:0-Erfolg gegen Rapperswil-Jona 2. Als Kritik an die Adresse seiner Schützlinge, die nicht bis zuletzt überzeugt hatten, wollte er diesen Spruch aber nicht verstanden wissen. Man könnte es nämlich auch einfach souverän nennen, was die Ustermer gegen die abstiegsgefährdeten Rapperswiler boten.