Jetzt heisst es für den UHC Uster verlieren verboten

Das Szenario sollte sich aber nicht wiederholen, sodass es am Ende beim fünften Vergleich in der Playout-Serie (best of 7) eine 5:8-Pleite absetzte, wodurch die Ustermer mit 2:3 in Rücklage sind.

Und sich nun keine Niederlage mehr leisten können.

Dieses Mal lag Thurgau zu diesem Zeitpunkt 4:3 vorne, wobei aufgrund der Chancen mehr Tore möglich gewesen wären.

Thurgau dreht auf

Nur: Es waren die Ostschweizer, die aufdrehten: Sie nutzten bis zur 51. Minute zwei individuelle Fehler in der Vorwärtsbewegung sowie eine Strafe gegen Martin Prazan zu weiteren Treffern aus.

Ein Konter zum 8:3 besiegelte dann die Niederlage (54.). Und so waren die beiden Ustermer Powerplay-Tore durch Yves Klöti und Florian Bolliger in der Schlussphase der Partie nur noch Resultatkosmetik. (ucu)