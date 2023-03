Floorball Riders bleiben in Rücklage

Die Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti haben in der Playout-Serie (best of 7) gegen Waldkirch-St. Gallen weiterhin zu kämpfen.

Die Oberländer NLA-Frauen unterlagen zunächst erneut 3:5. Nach einem 0:3-Rückstand kamen sie bis auf 2:3 heran (43.), zu mehr sollte es aber nicht reichen.

Ein starkes Zeichen gesetzt

Tags darauf setzten die Riders mit einem 5:0-Erfolg vor heimischem Pu­blikum aber ein deutliches Zeichen und verkürzten in der Serie auf 1:2.