Jetzt kann er erstmals ein Jahr durchplanen

Den Schlusspunkt hinter seine Quersaison setzte er rund 30 Kilometer ausserhalb von Antwerpen. Am gut besetzten C1-Rennen von Oostmalle fuhr Kevin Kuhn auf der sandigen und technisch anspruchsvollen Piste auf Rang 13.



So weit hinten in der Rangliste hat sich der Gibswiler diesen Winter nur selten wieder gefunden. Kuhns drittes Jahr auf Elitestufe war denn auch ein überaus erfreuliches.