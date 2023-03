Dübendorf hält die Hoffnung aufrecht

Es ist ein eminent wichtiger Sieg für den EHC Dübendorf. In zweiten Spiel der MHL-Abstiegsrunde schlagen die Glattaler am Mittwochabend auswärts Franches-Montagnes in einem ausgeglichenen Spiel 2:1.



Knapp neun Minuten vor Schluss gelingt EHCD-Tospkorer Eric Geiser das entscheidende Tor, nachdem er zuvor im eigenen Drittel die Scheibe erobert hat.