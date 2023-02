Wetzikon bricht völlig auseinander

Diese Niederlage dürfte für den Oberländer Erstligisten nur ganz schwer zu verdauen sein. Rund neun Minuten vor Schuss führt der EHC Wetzikon am Dienstagabend in Bellinzona 4:2. Er scheint auf gutem Weg, sich in den Playoff-Halbfinals in die «Belle» zu retten.



Dann aber folgt innert 51 Sekunden der komplette Zusammenbruch. Die Wetziker kassieren in dieser Phase drei Gegentreffer, liegen plötzlich 4:5 hinten.

«Plötzlich hat man uns den Stecker gezogen.»

Diego Piceci, Sportchef EHC Wetzikon