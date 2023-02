«Ich sah keinen Ausweg»: Darum reiste Peter von der WM ab

Am Ende nutzten auch die Worte von Guri Knotten nichts. Die Nordisch-Chefin von Swiss-Ski versuchte Dominik Peter zu überreden, doch in Planica zu bleiben und auf der Grossschanze zur internen Qualifikation von heute Mittwoch anzutreten. «Sie sagte, sie glaube daran, dass ich mich durchsetze», erzählt Peter. Umstimmen liess er sich nicht mehr: Am Samstag setzte er sich in Slowenien in den Zug und reiste von der WM ab.