So verliefen die Tests für Sauber

Am nächsten Wochenende beginnt die Formel-1-Saison 2023 – und das Hinwiler Team Alfa Romeo dürfte sie ohne tiefe Sorgenfalten in Angriff nehmen. Die Vorsaison-Tests in Bahrain von Donnerstag bis Samstag letzter Woche fielen zufriedenstellend aus für den Rennstall, der von der Sauber Motorsport AG betrieben wird.