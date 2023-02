Nun liegt Dübendorf auf dem Abstiegsplatz

Der EHC Dübendorf zeigte zum Start in die Abstiegsrunde der MHL die erhoffte Reaktion und bewies Charakter. Dass die Glattaler die Auftaktpartie gegen Frauenfeld dennoch 4:5 verloren, lag am überzeugenden Powerplay der Thurgauer. Drei der fünf Tore erzielten sie in Überzahl.