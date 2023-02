Die Riders leisten sich einen Fehlstart

Die NLA-Frauen der Floorball Riders Dürnten-Bubikon-Rüti sind mit einer Heimniederlage in die Playout-Serie (best of 7) gegen Waldkirch-St. Gallen gestartet.

Beim 3:5 fielen sämtliche Tore im letzten Drittel – drei davon gar in der

55. Minute: Nach dem 3:1 für die Riders durch Annina Faisst dauerte es 12 Sekunden bis zum Anschlusstreffer und weitere 29 bis zum Ausgleich.