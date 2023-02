Wie Dübendorf zum Abstiegskandidat wurde

Am Samstag startet der EHC Dübendorf in die Abstiegsrunde. Es ist eine Sensation im negativen Sinn: Letztmals verpassten die Dübendorfer nämlich in der Saison 1996/1997 die Erstliga-Playoffs. Den Klassenerhalt schafften sie, obwohl sie die Qualifikation als 11. auf einem der damals zwei Abstiegsplätze beendet hatten.