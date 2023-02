Sie jubeln über den Ligaerhalt – und läuten den Neuaufbau ein

In der letzten Abstiegsrundenpartie konnten die Dürnten Vikings befreit aufspielen. Schon eine Runde zuvor hatten sie sich den Ligaerhalt gesichert.



Die 4:6-Niederlage gegen Zug verkraftet der Oberländer Zweitligist also gut. Obwohl er dadurch sein Ziel verpasste, die Abstiegsrunde auf dem 1. Platz zu beenden. Was ohnehin viel schwerer wiegt: Die Playoffs fanden zum zweiten Mal in Serie ohne die Dürntner statt.