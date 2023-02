Wetzikon erleidet einen Fehlstart

Geht da tatsächlich noch etwas? Zehn Minuten vor Schluss gelingt Brent Buchmüller im ersten Halbfinal-Spiel gegen Bellinzona für den EHC Wetzikon das 4:7. Kurz darauf kann der Oberländer Erstligist in Überzahl antreten, lässt die Chance aber liegen.



Zwei Minuten vor Schluss erzielen die Wetziker durch Gian Andrea Thöny das 5:7. Mehr aber geht nicht mehr. In der Schlussphase greifen sie ohne Goalie an, kassieren prompt noch das 5:8.