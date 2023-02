«Die Top 8 der Welt muss sich warm anziehen»

Der Sieg am Grand Slam von Tel Aviv hat es möglich gemacht: Seit dieser Woche ist Nils Stump in seiner Gewichtsklasse bis 73 kg auf Position 9 der Weltrangliste geführt. Der Ustermer ist damit so gut wie noch nie klassiert.

Es ist umso erstaunlicher, da er sich nach den Olympischen Spielen von 2021 einer Schulteropera­tion unterzog – und dadurch fast ein Jahr lang keinen Wettkampf bestritt.