Uster legt einen Fehlstart hin

Der UHC Uster ist mit einer klaren Niederlage in die Playoutserie gegen Floorball Thurgau gestartet. Er verlor auswärts gegen die Thurgauer 4:9.



Insbesondere in den ersten zwei Dritteln machte sich die fehlende offensive Ustermer Kreativität in Form der abwesenden 80 Skorerpunkte von Patrik Doza und Claudio Schmid bemerkbar, während auf der Ostschweizer Seite Eero Jalo und die Fitzi-Brüder glänzen konnten.

Das Heimteam nutzte in der 7. Minute eine Strafe gegen Silvan Helbling zum Führungstor und legte eine gute Minute später nach. Der Finne Jalo traf zum 2:0 – es war einer seiner gleich sechs Skorerpunkte.

Kurz vor der Pause gelang Pascal Schmuki im Powerplay der Anschlusstreffer für die ohne acht Stammkräfte angetreten Ustermer, die bis zu jenem Zeitpunkt kaum gefährlich vor Thurgau-Keeper Schwarz aufgetaucht waren.