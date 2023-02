Dübendorf wirkt völlig ratlos

Es bleibt dabei: Der EHC Dübendorf kann nicht mehr punkten. Er verlor das letzte MHL-Qualifikationsspiel auswärts in Arosa deutlich 0:6.



Da Frauenfeld in Chur gewann, liegt der EHCD nur noch zwei Zähler vor den letztklassierten Thurgauern. Bülach und Franches-Montages bilden die beiden weiteren Teilnehmer der Abstiegsrunde.

Zu keiner Zeit hatte der EHC Dübendorf den Hauch einer Chance, in Arosa zu punkten. Ein Stau wegen der Fasnacht in Chur führte zur verspäteten Ankunft, der angeschlagene Remo Trüb fehlte im Tor und die Mannschaft wirkte von Beginn an ratlos.