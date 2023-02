Auf diesem Playoffstart kann Wetzikon aufbauen

Und dann gerät er doch noch ins Zittern. Mit einer knappen 2:1-Führung biegt der EHC Wetzikon am Donnerstagabend gegen den SC Herisau in die Schlussphase ein, als Verteidiger Luzi Schneider 40 Sekunden vor der Sirene eine Strafe kassiert. Die Appenzeller können nun ihren Torhüter durch einen sechsten Feldspieler ersetzen, was die geschickt agierenden Wetziker zuvor nicht zugelassen haben.