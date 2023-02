Für den Erfolg muss er den Partner lesen

Für Lukas Rüegg ist es der erste Höhepunkt der Saison: die von Mittwoch bis Sonntag stattfindende Bahn-EM in Grenchen. Der Madetswiler hat an den letzten drei Bahn-Weltmeisterschaften teilgenommen, an einer EM war er allerdings 2020 letztmals im Einsatz.



Dafür mit grossem Erfolg: Rüegg gehörte zum Schweizer Vierer, der in der Verfolgung Bronze gewann. Heuer konzen­triert sich der 26-Jährige auf andere Disziplinen an der EM.