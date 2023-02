Ein paar Prozente liegen noch drin

An der Heim-EM hatte er jüngst nur einen einzigen Einsatz. Dabei verpasste Sebastian Stalder mit der Mixed-Staffel (4.) eine Medaille knapp.



Um sich zu schonen, verfolgte der Walder den Rest der Rennen in Lenzerheide als Zuschauer. Er nutzte die Zeit zugleich, um nochmals einen gezielten Aufbau für den Saisonhöhepunkt zu machen – die am Mittwoch beginnende WM im deutschen Oberhof.

Stalders Leistungskurve zeigt in die richtige Richtung. «Das macht für die WM Mut», sagt er.