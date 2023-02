Diesen Abflug übersteht Roulin unversehrt

Die erste Begegnung von Gilles Roulin mit der WM-Abfahrtpiste in Courchevel endet mit einem Schreckmoment: Im ersten Training am Mittwoch stürzt der Grüninger kurz nach dem Start wegen einem Verschneider geradeaus in die Fangnetze.

Schnell hebt der 28-Jährige die Hand um zu signalisieren, dass ihm nichts passiert ist. Nachdem er sich aus den Netzen befreit hat, stapft er zurück zur Piste und fährt auf den Ski ins Tal. Er scheint mit dem Schrecken davongekommen – was von Swiss-Ski später bestätigt wird: «Alles okay bei Gilles.»