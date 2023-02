Ausgerechnet an der WM streikt Kuhns Magen

Es schien eigentlich angerichtet für Kevin Kuhn. Nach einer starken Saison mit dem ersten Weltcup-Podestplatz seiner Karriere und regelmässigen Rangierungen in den Top Ten hätte der Gibswiler an den Weltmeisterschaften in Hoogerheide eigentlich ein weiteres Highlight erleben wollen.

Mit seiner Form war er im Vorfeld zufrieden, und auch Druck verspürte er keinen. Eine bessere Ausgangslage gibt es kaum. Ein Top-Ten-Rang, das schien Formsache. Ein Podestplatz – warum eigentlich nicht?