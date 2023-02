Der Draufgänger steht vor dem wichtigsten Schritt

Das Resultat ist auf den ersten Blick nicht weltbewegend: 27. wurde Alessio Miggiano am letzten Montag in der Europacup-Abfahrt von Orcières-Merlette in Frankreich. Es ist nicht sein bestes Resultat auf zweithöchster Stufe.

Aber es könnte sich als ­eines der wichtigsten entpuppen: In der Fis-Punkteliste ­dürfte sich der 20-Jährige unter die besten 150 Abfahrer der Welt verbessern – und damit die Selektionskriterien für die Auf­nahme ins C-Kader erfüllen.