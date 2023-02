Wetzikon wird Schauplatz der Rad-SM

Im Juni liegt das Oberland im nationalen Radsport-Fokus: Der RV Wetzikon führt die Schweizer Meisterschaften auf der Strasse durch. Am 24. und 25. Juni werden in und um Wetzikon die Medaillen in den verschiedenen Strassen- und Para-Cycling-Kategorien vergeben.

Die Strecke ist bereits bekannt. Sie ist 21,9 Kilometer lang und weist eine Höhendifferenz von 370 Metern auf.