Wie Sauber Siegfahrer züchten will

Sauber als Talentschmiede – das ist beileibe nichts Neues: Michael Schumacher, Heinz-Harald Frentzen, Kimi Räikkönen, zu BMW-Zeiten Robert Kubica und Sebastian Vettel – verschiedene grosse Namen der Formel 1 haben eine Vergangenheit in Hinwil. Der letzte in dieser Reihe ist Charles Leclerc – für den Ferrari-Nachwuchspiloten war Sauber das Sprungbrett.

Ein eigenes Nachwuchsprogramm hat das Hinwiler Team aber erst seit 2019. «Nach den BMW-Jahren fehlten uns die finanziellen Mittel», sagt Beat Zehnder, der sich als Sportdirektor des Teams auch um die Nachwuchspiloten kümmert.

Angestossen wurde die Sauber Academy vom ehemaligen Teamchef Frédéric Vasseur, der selber als grosser Talentförderer gilt. Warum es das Programm gibt, versteht sich von selbst: «Ziel ist, dass ein Fahrer am Ende für uns in der Formel 1 fährt», sagt Zehnder. Das klingt simpel, ist aber mit einem langen Weg voller Unwägbarkeiten verbunden.

Eine Millionen-Frage

Ein grosses Thema ist das Geld. Der kommerzielle Aspekt spielt bei Sauber keine Rolle – im Gegensatz zu anderen Nachwuchsprogrammen, wo es mitunter auch um Marketing geht. «Es gibt Programme, wo man nur schon 50000 Dollar zahlt, damit man aufgenommen wird», sagt Zehnder. «Ich will aber keine Fahrer haben, die schon in jungen Jahren Bezahlfahrer sind. Oft ist dann auch ein Vater im Hintergrund, der seinen Sohn talentierter einschätzt, als er wirklich ist.»

Thematisiert wird das Geld dennoch: Zehnder zeigt den Eltern und den Piloten früh die Perspektiven auf – und dabei ist die Finanzierung ein zentraler Punkt. Zehn bis 14 Millionen Franken kostet der Weg in die Formel 1, wenn ein Nachwuchspilot auf jeder Stufe zwei bis drei Saisons verbringt. Je nach sportlichem Erfolg beteiligt sich auch Sauber an der Finanzierung – das Gros des Geldes muss aber das Umfeld des Fahrers aufbringen – das Team braucht diesbezüglich eine gewisse Sicherheit. Denn: «Es bringt nichts, wenn wir einen Fahrer unterstützen, dem auf halbem Weg das Geld ausgeht.»

«Wichtig ist, dass ein Fahrer weiss, wie man Rennen gewinnt.»

Beat Zehnder, Sauber-Sportdirektor

Ein Knackpunkt dabei: Manchmal sollte der Weg aus der Optik des Teams länger dauern, als es sich der Fahrer und dessen Umfeld wünschen. «Wichtig ist, dass ein Fahrer weiss, wie man Rennen gewinnt», sagt Zehnder. «Das Gefühl, ein Rennen anzuführen und eine Position an der Spitze zu verteidigen, lernt man nicht vor dem TV. Darum legen wir Wert darauf, nichts zu überhasten.»

Rekrutiert werden die Academy-Piloten in den internationalen Go-Kart-Nachwuchsserien. Sauber kooperiert mit dem Rennstall von Kart-Legende Dino Chiesa, der auch schon Lewis Hamilton und Nico Rosberg unter seinen Fittichen hatte. Zwischen 11 und 13 Jahre alt sind die Piloten, wenn sie in die Academy aufgenommen werden. «Wir wollen das früh tun, damit wir sie formen können», sagt Zehnder.

Trainingscamps und Rückmeldungen

Und dieses Formen sieht dann so aus: Jährlich gibt es ein bis zwei Trainingscamps in der Rennbahnklinik in Muttenz. Die Talente sind regelmässig im Werk in Hinwil, um zu begreifen, was es bedeutet, Teil eines Formel-1-Teams zu sein. Medien- und Marketingschulung gehören ebenso dazu – und nicht zuletzt natürlich rennsportspezifische Dinge wie etwa die Kommunikation mit dem Renningenieur.

Hier sind strukturierte Aussagen unter Zeitdruck gefragt – schliesslich müssen die Piloten innert kürzester Zeit dem Team eine detaillierte Rückmeldung geben können, wie sich das Fahrverhalten des Autos anfühlt – und zwar Kurve für Kurve.

Kommunizieren müssen die Fahrer, die in den unterschiedlichsten Serien über die ganze Welt verteilt sind, auch nach jedem Rennwochenende mit Zehnder selber. «Sie teilen mir mit, was sie besser machen könnten und was ihr Team besser machen könnte. Manchmal ist das deckungsgleich mit den Aussagen des Teams, manchmal geht es diametral auseinander.»

«Wir haben schon einen Kartweltmeister entlassen, weil er einfach nichts machte.»

Das illustriert, wie schwierig es ist, die sportliche Leistung zu beurteilen – die Berichte, die beim Sportdirektor eintreffen, sind naturgemäss subjektiv gefärbt. Auch Talent selber ist nicht messbar – für Zehnder allerdings dank seiner Erfahrung gut erkennbar: «Ob einer fahrerisches Talent hat, sieht man schnell. Und wenn man mit ihm spricht, merkt man auch schnell, was er will und wie sehr er das will.»

Objektiv messbar sind dafür andere Dinge – und da kennt Zehnder kein Pardon. Wenn es etwa ums körperliche Training geht, muss die Leistung stimmen – sonst ist der Ausbildungsplatz in Gefahr. «Fahrerisches Talent nützt nichts, wenn man nicht trainiert», sagt Zehnder. «Wir haben schon einen Kartweltmeister entlassen, weil er einfach nichts machte. Du wirst nur gut, wenn du die Extrameile gehst. Da sind wir hart.»

Den roten Teppich gibts nicht

Überhaupt wird den Piloten in Hinwil nicht der rote Teppich ausgerollt – egal wie gut einer ist. «Die Fahrer müssen sehen, dass es nicht nur um sie geht, sondern sie Teil eines Teams sind, mit dem sie zusammenarbeiten müssen.» Das sei auch früher bei Kimi Räikkönen, Felipe Massa oder Robert Kubica der Fall gewesen.

Viele Fahrer sind es nicht, die sich bei Sauber derzeit in der Ausbildung befinden – im Gegensatz etwa zu Red Bull, wo ein Dutzend Nachwuchspiloten unter Vertrag stehen. Neben Aushängeschild Pourchaire sind drei weitere Talente an Sauber gebunden: Die 25-jährige Westschweizerin Léna Bühler, die in der neuen Frauen-Rennserie «F1 Academy» starten wird, der 15-jährige finnisch-französische Doppelbürger Marcus Amand – und seit Kurzem der zwölfjährige Deutsche Kartfahrer Taym Saleh. «Wir hoffen, dass wir ihn zu einem Siegfahrer machen können», sagt Zehnder.