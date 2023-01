Der EIE will hoch hinaus – aber nicht aufsteigen

In der 2. Liga ist Playoff-Zeit – und der EHC Illnau-Effretikon hat etwas gutzumachen. Denn noch einmal so etwas erleben wie in der letzten Saison wollen sie beim EIE nicht. Als Qualifikationssieger nahm die Equipe damals die Playoffs in Angriff – und dann endete die Reise schon im Achtelfinal gegen Schaffhausen.

Zumindest der Anfang ist dem Team heuer gelungen: Gestern Abend schlugen die Oberländer den HC Ascona 7:3. Sieben verschiedene Spieler trafen beim Auftaktsieg in der Best-of-3-Serie, die am Mittwoch mit einem Auswärtssieg im Tessin schon entschieden sein könnte.