Wetzikon bleibt der Sprung nach ganz oben verwehrt

Seinen Teil der Aufgabe hat der EHC Wetzikon in der letzten Runde der Qualifikation erledigt. Der Oberländer Erstligist bezwang die Argovia Stars knapp 4:3.



Weil aber auch Leader Luzern gewann, blieb dem EHCW der anvisierte Sprung an die Tabellenspitze verwehrt. Die Wetziker beenden die Qualifikation an zweiter Stelle.

Die Mannschaft von Trainer Christian Modes trifft in den Playoff-Viertelfinals auf den SC Herisau, gegen den sie in dieser Saison beide Spiele gewonnen haben.