Die Premiere macht sie nicht ganz glücklich

Natalie Maag hat an den Weltmeisterschaften in Oberhof das Einzel-Rennen auf Rang 10 beendet. Die Wernetshauserin fuhr erstmals an einer WM in die ersten zehn.



Dennoch war die Oberländerin, die diesen Weltcup-Winter mit ihrer Konstanz überzeugt, mit dem Ergebnis nicht ganz glücklich. Maag hatte sich mehr erhofft, wie sie zugab.

Deshalb sagte sie nach dem Rennen, das mit einem deutschen Dreifach-Triumpf endete: «Ich brauche jetzt erst einmal ein bisschen Abstand, bis ich mit dem Resultat zufrieden sein kann.»