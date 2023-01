Maags Heim-WM findet im Ausland statt

Der Auftakt zur WM in Oberhof ist Natalie Maag gelungen. Die Wernetshauserin belegte am Freitag im Sprint den guten 9. Platz. Es ist ihr bestes Sprint-Resultat an einer WM.



Ihren Platz im Final der Top 15 hatte sich Maag mit einem 11. Rang in der Qualifikation gesicher. Am Samstag stehen die zwei Läufe des Einzelrennens an. Noch nie ist Maag an einer WM in dieser Disziplin in die ersten zehn gefahren.