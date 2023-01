Ustermer Spitzenruderin Gmelin tritt zurück

Bis zu den Olympischen Spielen in Paris 2024 wollte Jeannine Gmelin ursprünglich weiterrudern. Im Dezember aber verstarb ihr Privattrainer Robin Dowell überraschend. Der Brite war seit mehreren Jahren ihre wichtigste sportliche Bezugsperson. Gmelin musste ihre Lage überdenken.

«Die Frage nach Robins Tod kam auf: Was ist mit mir? Ich hatte ein Bauchgefühl im ersten Moment, das ich annahm. Ich schaute, wie es sich entwickelt. Es veränderte sich nicht: Ich beende meine Karriere per sofort», sagte Gmelin am Mittwoch an einer Medienkonferenz.