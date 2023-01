Gmelins Rücktritt: «Ich wäre nicht mehr mit ganzem Herzen dabei»

Bis zu den Olympischen Spielen in Paris 2024 wollte Jeannine Gmelin ursprünglich weiterrudern. Im Dezember aber verstarb ihr Privattrainer Robin Dowell überraschend. Das hat von einer Sekunde auf die andere alles verändert.

Die Ustermerin musste sich die Frage stellen: wie weiter? Sie verspürte dabei vom ersten Moment an ein dumpfes Bauchgefühl, wie sie an der Medienkonferenz am Mittwoch beschreibt. «Ich schaute, wie es sich entwickelt, aber es veränderte sich nicht.»