Stalder macht an der EM nur eine Kurzvisite

Die Europameisterschaften finden vor seiner Haustüre statt. Rund zehn Minuten braucht Sebastian Stalder mit dem Auto von seinem Wohnort in Alvaneu Bad zur Biathlonarena in Lantsch/Lenz. Der Walder wird an der am Mittwoch beginnenden Heim-EM dennoch nur eine kleine Rolle spielen.



Er gehört dem Schweizer Aufgebot an. Das schon. Ein Einzelrennen aber wird der A-Kader-Athlet, der auf höchster Stufe zuletzt konstant gute Leistungen zeigte und im Gesamtweltcup an 19. Stelle liegt, trotzdem nicht bestreiten.