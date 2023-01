Mehr als nur ein «Chäferfäscht»

Innovation oder Schwachsinn? Fluch oder Segen? Die Einführung des sogenannten Video Assistant Referee – oder kurz VAR – lässt keinen Fan kalt. Das Fussballmagazin «11 Freunde» titelte einst nach einem Spieltag sogar «Traurig aber VAR.»

In der Super League ist er seit 2019 im Einsatz – und wird ebenso kontrovers diskutiert. Gefällt werden die Entscheide des VAR in einem Industriegebäude am Stadtrand von Volketswil. Eine Tankstelle mit Laden ist in Gehdistanz.