Dübendorfs Aufholjagd kassiert einen Dämpfer

Nach vier Siegen in Serie musste der EHC Dübendorf erstmals in diesem Jahr in der MyHockey League als Verlierer vom Eis.

Bei der 3:5-Niederlage in Arosa bestätigten die Glattaler ihren Aufwärtstrend aber mit einem starken Auftritt. Fünf Spiele vor Ende der Qualifikation liegt der EHCD noch drei Punkte hinter dem Strich.