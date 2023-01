Seine Entscheidung birgt ein Risiko

Er hat sich einen guten Namen gemacht in der philippinischen Liga. Ist im Land seiner Mutter zum Nationalspieler geworden, obwohl ihm in der Schweiz nicht viele eine Karriere im Profifussball zugetraut haben.



Anthony Pinthus hat für das stärkste Team des Lands gespielt, wurde Meister und Cup-Sieger, zum besten Goalie ausgezeichnet und bewährte sich in der asiatischen Champions League.