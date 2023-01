«Der erfolgreichste Trainer» kehrt zurück

«Willkommen zuhause Felix». So titelt der FC Greifensee in seiner Medienmitteilung, in der er Felix Bollmann als neuen Trainer des Zweitliga-Teams vorstellt.

Ein Greifenseer ist der 63-Jährige eigentlich nicht. Er war aber zumindest schon einmal während dreieinhalb Saisons bis Ende 2018 Trainer auf dem Grossriet.

Und jetzt also das Comeback. «Wir freuen uns sehr, dass wir Felix ein zweites Mal verpflichten konnten. Er war bis anhin der erfolgreichste Trainer beim FC Greifensee», lässt sich Sportchef Raphael Schoch zitieren.