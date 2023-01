Das passiert bei Sauber vor der Saison

Nun geht es genau so lange wie es schon gegangen ist, nämlich 52 Tage: Am 20. November endete die letzte Formel-1-Saison in Abu Dhabi, am 5. März beginnt die neue Saison in Bahrain.

Für das Hinwiler Sauber-Team begann das Jahr mit einem Abschied: Am 6. Januar hatte Teamchef und CEO Frédéric Vasseur seinen letzten Arbeitstag und verliess dann Sauber nach fast sieben Jahren Richtung Ferrari.