Unser Terminkalender klärt alle Fragen

13. bis 15. Januar, EM in Sigulda

Rodeln. Bereis dreimal schaffte es Natalie Maagin dieser Saison bei Weltcups in die Top Ten. In Sigulda gibt es für die Wernethauserin die nächste Gelegenheit für ein gutes Resultat. Das Besondere daran: Das Rennen in Lettland gilt gleichzeitig als Europameisterschaft.