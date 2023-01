Am Lauberhorn könnte er sein WM-Ticket holen

Es sind stressige Tage für Gilles Roulin: Am Montag war Abgabetermin für seine Masterarbeit. Und diesen Sonntag steht die mündliche Abschlussprüfung an für den angehenden Jurist. «Ich lerne so oft es geht», sagt der Grüninger am Telefon, als er mit dem Auto ins Berner Oberland fährt.