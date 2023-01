Uster erhält den nächsten Dämpfer

Ohne zwei seiner Legionäre unterlag der UHC Uster zuhause Rychenberg Winterthur 5:6. Die Tabellensituation hat sich nach der jüngsten Niederlage für die weiter an 11. Stelle liegenden Ustermer verschlechtert.



Der Rückstand auf die NLA-Playoffplätze ist auf sechs Punkte angewachsen. Um die Playoff-Hoffnungen am Leben zu erhalten, ist in der nächsten Runde ein Sieg gegen Aufsteiger Basel Pflicht.

Gegen Rychenberg Winterthur geriet Uster bis zur Spielhälfte 0:3 in Rückstand. Daraufhin zog Coach Simon Meier das Time-Out ein. Seine Worte hatten die gewünschte Weckfunktion, die Konzentration der Kräfte auf zwei Linien zeigte Wirkung.

Nur zwei Minuten später jubelte auch Ustermer erstmals, nachdem Remo Gallati einen weiten Schlenzer Jean-Luc Klötis zum 1:3 abgelenkt hatte. Gallati hatte auch beim zweiten Treffer des Heimteams den Stock entscheidend im Spiel, als er ein Zuspiel Pascal Schmukis direkt auf die Kelle von Ramon Zimmermann weiterleitete, der direkt abschloss.