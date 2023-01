Laupen im Pech

Die Laupner NLA-Frauen finden auch im neuen Jahr nicht in die Erfolgsspur zurück. Die Laupnerinnen zeigten gegen Unihockey Berner Oberland zwar eine aufopferungsvolle Leistung. Sie hatten aber viel Pech zu beklagen. Am Schluss standen sie nach dem 2:4 erneut mit leeren Händen da. Die Entscheidung fiel erst im dritten Drittel.



Laupens letzter Sieg liegt mittlerweile weit zurück. Im November feierten die auf Rang 8 liegenden Oberländerinnen letztmals einen Erfolg. Seither mussten sie sieben Niederlagen am Stück einstecken.