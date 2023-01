«Vielleicht ist das egoistisch»

Sie haben Ende Dezember per Instagram Ihren Rücktritt verkündet. Wie kam es zu diesem Entscheid?

Maria Ugolkova: Ich habe nach der EM in Rom im August eine Pause gemacht, um herauszufinden, wie es weitergehen soll und wie es mir mental und körperlich geht. Im Dezember habe ich mich entschieden, dass ich eine andere Karriere einschlagen will. Ich habe den Masters in Banking und Finance, ich bin 33 Jahre alt – es war Zeit für mich, aufzuhören. Ich bin mein ganzes Leben geschwommen, ich liebe den Sport und werde ihn immer lieben. Aber nun kommt etwas anderes.