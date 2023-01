Der umtriebige «Roli» macht Schluss

Er ist wieder auf Achse. So wie eigentlich immer zu dieser Jahreszeit. Seit Mittwoch weilt Roland Leemann mit den Challenge-League-Fussballern des FC Aarau in der Südtürkei, wo sie sich auf die zweite Meisterschaftshälfte vorbereiten. «Die verlangen, dass ich dabei bin», sagt er.

Leemann ist Spezialist für Trainingslager – selbst wenn er im Alter von 70 in seiner Firma nicht mehr federführend ist. Doch auch als Pensionär schaut der Ustermer, dass es den Fussballern an nichts fehlt – ob bei den Profis oder den Amateuren. Seine direkte, hemdsärmelige Art kommt an.