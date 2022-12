So macht die Tournee für Peter keinen Sinn

Wenn heute Mittwoch um 16.30 Uhr die Vierschanzen-Tournee mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnt, hat Dominik Peter seinen letzten Wettkampf des Jahres bereits hinter sich. Nicht im Weltcup, sondern eine Stufe darunter im Continental Cup.

Es ist so eine Sache mit Peter und der Tournee. Sein Debüt war vielversprechend, als 18-Jähriger durfte er an allen vier Stationen starten, obwohl er noch keine ganze Saison Weltcup-Erfahrung aufwies. Das war in der Saison 2019/2020.