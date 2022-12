Wetzikon legt erfolgreich nach

Der EHC Wetzikon geht mit einem guten Gefühl in die Weihnachtspause. Der Oberländer Erstligist bezwang am Mittwoch in der 18. Runde zuhause den SC Herisau 6:3.



Die Wetziker schienen zu Beginn des Mitteldrittels und nachdem ihnen das 4:1 geglückt war, gegen den Tabellensiebten auf dem Weg zu einem geruhsamen Abend. Sie mussten die Gäste aber noch vor der zweiten Pause wieder aufschliessen lassen.