Kaitlyn McGregor ist auf WM-Kurs

Auch am zweiten Weltcup-Wochenende in Calgary überraschte Kaitlyn McGregor mit schnellen Zeiten und lief in der B-Division über 500 m (19. Rang), 1000 m (2.) und 1500 m (4.) neue Saisonbestleistungen.

Für einen Aufstieg in die A-Division ist jeweils ein Top-3-Platz nötig, sodass die Ebmatingerin beim nächsten Weltcup in Polen über 1000 m mit den besten Läuferinnen an den Start gehen kann.