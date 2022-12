Dübendorf kassiert eine Klatsche

Mit der achten Niederlage in Folge hat sich die Tabellensituation für den EHC Dübendorf in der MHL nochmals massiv verschlechtert. Nach dem 1:8 gegen Leader Arosa sind die Glattaler auf den 11. Rang abgerutscht. Sie liegen nur noch vier Punkte vor dem Schlusslicht aus Frauenfeld.



Dübendorf steckt mitten im Abstiegskampf. Die Weihnachtspause kommt zur rechten Zeit. Im Spiel fünf gegen fünf gelang dem EHCD wieder kein Treffer. Es fehlt derzeit an Allem. Zu viele Spieler bleiben weit unter ihren Möglichkeiten. Der Start ins neue Jahr wird wegweisend sein.