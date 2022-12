Ohne den Hauch einer Chance

Der UHC Laupen tut sich derzeit äussert schwer. So gingen die Oberländerinnen in den letzten zehn Partien ausser in den NLA-Derbys gegen die Floorball Riders stets als Verlierer vom Feld.

So auch gegen Bern Burgdorf, wo es eine 0:8-Kanterniederlage absetzte.

Time-Out ohne Effekt

Laupen startete so schlecht in die NLA-Partie, sodass Trainer Yves Kempf bereits nach zehn Minuten beim Stande von 0:3 mit einem Time-Out versuchte etwas Gegensteuer zu ergreifen.