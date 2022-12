Jetzt ist das halbe Dutzend voll

Der EHC Dübendorf verlor in der 20. Runde der MHL gegen den Tabellennachbarn aus Bülach 2:3 nach Verlängerung. Die Unterlänger gingen zweimal in Führung, Dübendorf schaffte es in Überzahl jeweils auszugleichen.



Im Spiel fünf gegen fünf gelang der wieder nahezu vollzählig angetretenen Equipe von EHCD-Trainer Reto Stirnimann jedoch noch nichts Zählbares.

Der Auftritt war besser als in den Spielen zuvor, doch die Niederlagenserie riss deshalb nicht ab. Sechs Spiele in Folge verlor der EHCD nun, dreimal in der Verlängerung.